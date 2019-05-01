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Стало известно сколько ядерных боеголовок осталось у США

Политика

Арсенал внушительный

Вашингтон, 1 мая 2019, 07:35 — REGNUM  На сегодняшний день ядерный арсенал США составляет примерно 3,8 тысяч ядерных боеголовок, из которых 1750 развернуты установлены на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в журнале The Bulletin of the Atomic Scientists.

По оценкам исследователей, на межконтинентальных баллистических ракетах, которые стоят в США на боевом дежурстве, размещены 1,3 тыс. ядерных боеголовок. 300 ядерных бомб, предназначенных для доставки стратегическими бомбардировщиками, находятся на американских авиабазах в самих США. Ещё 150 ядерных бомб хранятся на американских военных базах в Европе.

При этом 2050 ядерных боеголовок находятся в резерве на случай необходимости.

Кроме того, порядка 2,4 тыс. ядерных боеголовок сняты с боевого дежурства и приготовлены к утилизации до 2030 года. речь идёт об устаревших боеголовках.

Стоит отметить, что в рамках договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, который России и США подписали в 2010 году, каждая из стран должна сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через сеь лет и далее суммарное количество ядерных боеголовок не превышало 700 МБР, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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Ядерное оружие
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