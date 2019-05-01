Первомай в Кургане: профсоюзные колонны и перекрытые улицы

Курган, , 06:53 — REGNUM На центральной площади Кургана 1 мая 2019 года в 10:00 по местному времени откроется праздничное первомайское мероприятие. Свою колонну формируют трудящиеся Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной федерации профсоюзов.

Поддерживая традиции профсоюзного движения, отстаивая права и интересы работников, вспоминая чикагских рабочих, расстрелянных 1 мая 1886 года за требования 8-ми часового рабочего дня, исполком Федерации независимых профсоюзов Курганской области приняла решение провести 1 мая 2018 года «За справедливую экономику в интересах человека труда!»

«Во всём мире 1 мая профсоюзы организовывают коллективные действия, выдвигают свои требования по защите социальных прав и интересов людей труда. Шествия и демонстрации в этот день проходят с призывами достойной зарплаты, полной занятости, справедливой социальной политики, защиты прав трудящихся. Уровень жизни большинства граждан страны остаётся низким, индексация заработной платы работников либо не проводится, либо не компенсирует падение покупательной способности, до сих пор не решён вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам», — призывают к активности курганские профсоюзные деятели.

Колонны профсоюзов формируются у Дворца культуры машиностроителей и областного культурно-выставочного центра в 9:45 по местному времени.

С 9:00 до окончания движения колонн запрещён проезд автомобилей по улицам Карла Маркса от Пичугина до Ленина, по улице Ленина от Карла Маркса до Гоголя. На время митинга с 10:00 до 11:00 закрывают улицу Гоголя от Красина до Ленина. В это время общественный транспорт изменит маршруты движения.