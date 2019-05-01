Вашингтон, США, , 05:51 — REGNUM

Спецпрокурор США Роберт Мюллер пожаловался на американского генпрокурора Уильяма Барра, который, по мнению Мюллера, исказил смысл итогового доклада по делу о «российском вмешательстве». Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на письмо Мюллера Барру.

Сообщается, что Мюллер написал свое письмо генпрокурору еще в конце марта — после того, как Барр кратко изложил итоги расследования спецпрокурора по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США В 2016 году.

«Итоговый доклад минюста Конгрессу США, опубликованный 24 марта, не охватывает в полной мере содержание, природу и дух проделанной работы и ее итогов», — говорится в письме Мюллера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр даст показания в Судебном комитете Палаты представителей Конгресса США по поводу расследования Роберта Мюллера. Слушания пройдут 2 мая. На мероприятии законодатели намерены допросить Барра о его обращении с итоговым докладом команды Мюллера.