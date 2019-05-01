Буэнос-Айрес, Аргентина, , 04:47 — REGNUM

Протестная демонстрация против законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро у здания венесуэльской дипмиссии в Аргентине переросла в беспорядки, заявил министр безопасности аргентинской столицы Буэнос-Айреса Диего Сантильи в эфире телеканала Todo Noticias.

По его словам, в ходе акции протеста участники начали потасовку с членами левых движений Аргентины. Правоохранители для восстановления порядка использовали слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений были задержаны два человека, еще несколько протестующих получили ранения. В настоящее время полиция проводит расследование произошедшего.

Читайте также: Каракас назвал США виновными в попытке госпереворота

Отмечается, что акция проходила в поддержку американской марионетки Хуана Гуайдо, который 30 апреля устроил попытку государственного переворота в Венесуэле.