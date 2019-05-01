Анкара, Турция, , 04:46 — REGNUM

Программа по созданию и приобретению американских истребителей пятого поколения F-35 обречена на полный провал в случае исключения Турции из программы, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Турция не собирается следовать чужим ограничениям в оборонной сфере и не приемлет навязывания чужой оборонной продукции. Он подчеркнул, что Турция является также и производственным партнером в программе F-35, и добавил, что без участия Анкары проект обречен на полный провал.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин заявил, что Турция проводит с Россией консультации по истребителям пятого поколения. Ранее США заблокировали участие Анкары в проекте истребителя F-35 в связи с поставками российских систем ПВО С-400 «Триумф» в Турцию.