В Японии Нарухито вступил на престол

Токио, , 04:38 — REGNUM Церемония передачи символов власти новому японскому императору Нарухито состоятся 1 мая.

После отречения от власти императора Акихито на престол в Японии вступил его старший сын Нарухито. Отречение произошло в Токио 30 августа, а 1 мая Нарухито будут вручены бронзовое зеркало, подвески из яшмы и меч, — атрибуты имперской власти.

Затем прозвучит обращение Нарухито к народу Японии. В этот же день новый император примет у себя глав правительства, парламента и Верховного суда.

Напомним, Нарухито сейчас 59 лет. 1 мая в Японии началась новая эра — эра Рэйва.

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