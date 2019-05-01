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МИД РФ: Американское вмешательство в дела Венесуэлы грозит коллапсом

Политика

Ряд высокопоставленных лиц в США продолжает вмешиваться в ситуацию в Венесуэле и не видит пагубности своих действий

Нью-Йорк, США, 1 мая 2019, 04:18 — REGNUM  Вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы может привести к коллапсу ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

По ее словам, ряд высокопоставленных лиц в США продолжает вмешиваться в ситуацию в Венесуэле и не видит пагубности своих действий.

«Это странно, потому что это видят уже все», — добавила Захарова.

По мнению российского МИД, вмешательство США в ситуацию в Боливарианской Республике может привести к эскалации конфликта и коллапсу ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти желают самого лучшего венесуэльскому народу, и призвал законно избранного президента Венесуэлы покинуть свой пост. Он также пообещал наказать виновных в применении насилия против «венесуэльского народа».

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Политический кризис в Венесуэле
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