Бразилиа, Бразилия, , 04:04 — REGNUM

Проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо, провозгласивший себя «временным президентом Венесуэлы», не пользуется значительной поддержкой в военной среде Боливарианской Республики, заявил глава кабинета госбезопасности Бразилии генерал Аугусту Элену по итогам совещания с бразильским президентом Жаиром Болсонару.

По его словам, акция протеста 30 апреля в Каракасе выглядела как пиар американской марионетки Гуайдо, который устроил акцию для поиска сторонников внутри страны, в том числе и среди военных. По мнению Элену, эта позиция является стратегически оправданной.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля глава МИД Канады Христя Фриланд созвала экстренное совещание стран Группы Лима для обсуждения ситуации в Венесуэле. Она выразила поддержку проамериканскому оппозиционеру Хуану Гуайдо и призвала законные власти Венесуэлы немедленно прекратить насилие.