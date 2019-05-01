Помпео изобрёл способ «помочь» Венесуэле

Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Выходом из политического кризиса в Венесуэле является отстранение от власти президента Николаса Мадуро, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью CNN.

По словам Помпео, американские власти хотят всего хорошего венесуэльскому народу и потому требуют, чтобы политический кризис в Венесуэле решался без насилия.

«Мадуро просто должен уйти», — сказал Помпео.

Глава госдепа отметил, что Вашингтон накажет виновных в применении насилия против «венесуэльского народа».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео обвинил Мадуро в попытке сбежать на Кубу 30 апреля — в день попытки госпереворота в Венесуэле. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал эти слова ложью, которой американцы прикрывают свою неудавшуюся авантюру со свержением Мадуро.

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