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Помпео обвинил Мадуро в трусости

Политика

Не бежать на Кубу «уговорили русские»?

Вашингтон, 1 мая 2019, 03:13 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел сбежать на Кубу во время попытки госпереворота, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью CNN.

Американец утверждает, что Мадуро остался в Венесуэле только потому, что его «уговорили русские». Якобы у Мадуро уже был приготовлен самолет, чтобы «сбежать на Кубу».

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Напомним, власти Венесуэлы пресекли попытку госпереворота: 30 апреля были подавлены протесты, организованные проамериканской оппозицией. В Каракасе называют американцев авторами этого неконституционного действа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента Штатов по нацбезопасности Джон Болтон заявил в адрес России, чтобы она не вмешивалась в дела Венесуэлы. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил Кубе новыми санкциями за поддержку Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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