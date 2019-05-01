Канада созвала экстренное заседание Группы Лима по Венесуэле

Оттава, , 02:46 — REGNUM Глава МИД Канады Христя Фриланд созвала экстренное совещание Группы Лима из-за беспорядков в Венесуэле, передает телеканал Global News.

Сообщается, что совещание прошло в формате видеоконференции с представителями Группы Лима. В частности, в ходе совещания Фриланд призвала к прекращению насилия на улицах Венесуэлы.

«Венесуэльцы на улицах показали свое желание поскорей вернуть демократию, даже несмотря на кровавое столкновение… Канада уважает их храбрость и призывает режим Мадуро отойти в сторону, чтобы позволить ситуации разрешиться мирным путем в соответствии с конституцией Венесуэлы», — заявила Фриланд.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля американская марионетка Хуан Гуайдо вывел на улицы Венесуэлы своих сторонников для совершения государственного переворота. Попытка переворота была подавлена полицейскими, в ходе столкновений на улицах пострадали 69 человек.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес уже обвинила Соединенные Штаты в организации госпереворота в стране.

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