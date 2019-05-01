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Чичерина: Макаревичу пора съездить в Донбасс

Политика

Макаревич предложил сначала заняться жизнью граждан РФ, существующих на просторах страны с сортирами во дворах

Москва, 1 мая 2019, 02:36 — REGNUM  Андрею Макаревичу стоит побывать в Донбассе, чтобы понять, зачем жителями ЛНР и ДНР нужны российские паспорта, написала российская певица Юлия Чичерина в Facebook.

«Макаревич — ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями, для того чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, или Ясиноватую, или в Кировск, чтоб он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих», — написала Чичерина.

Певица подчеркнула, что заявления Макаревича о Донбассе — «позор проявления меркантильности». Он бы прекратил свои заявления, отмечает Чичерина, если бы почувствовал хоть раз в жизни, что это такое, когда в форточку залетает снаряд.

Напомним, Макаревич 27 апреля написал в Facebook:

«Забота о гражданстве жителей Донбасса, безусловно, трогает. Я вот только думаю — может сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать».

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