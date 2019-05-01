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Каракас назвал США виновными в попытке госпереворота

Политика

Вашингтон демонстративно пытается разрушить Венесуэлу

Каракас, 1 мая 2019, 02:17 — REGNUM  Попытка госпереворота в Венесуэле — дело рук Вашингтона, написала Дельси Родригес, венесуэльский вице-президент, в Twitter.

По словам Родригес, американские власти демонстративно стремятся развалить Венесуэлу.

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Напомним, советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джон Болтон поддержал попытку госпереворота в Венесуэле и призывал военных перейти на сторону проамериканского лидера оппозиции Хуана Гуайдо. При этом он заявил, что Москва не должна вмешиваться в происходящее.

Попытка госпереворота была подавлена. В ходе столкновений протестующих и силовиков пострадали 69 человек.

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Политический кризис в Венесуэле
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