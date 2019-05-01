Соратник Гуайдо сбежал из-под ареста в посольство Чили

Каракас, , 02:16 — REGNUM Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, осужденный на 14 лет за организацию массовых беспорядков в 2014 году, скрылся в посольстве Чили в Каракасе, сообщает пресс-служба чилийского МИД.

Сообщается, что Лопес вместе с семьей пришел в здание дипмиссии Чили в Венесуэле, где ему предоставили убежище.

«Чили подтверждает свою поддержку демократам Венесулы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля правительство Венесуэлы обвинило оппозиционера Леопольдо Лопеса в создании террористической группировки для свержения действующей власти. Информацию о причастности Лопеса к создании организации, осуществлявшей атаки на систему электронных платежей Венесуэлы, правоохранители получили из сотового телефона помощника американской марионетки Хуана Гуайдо Роберто Морреро.

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