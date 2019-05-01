Более 50 человек пострадали в ходе протестов в Венесуэле

Каракас, , 01:00 — REGNUM Число пострадавших в ходе протестов оппозиции в Венесуэле составило 52 человека, передает CNN.

Число пострадавших назвал Махию Санти, возглавляющий управление здравоохранения муниципалитета Чакао. По его словам, один человек получил огнестрельное ранение, 32 ранены резиновыми пулями.

Прочие травмы получили 16 человек, у троих отмечаются проблемы с дыханием. Пострадавшие госпитализированы.

Напомним, в Венесуэле произошла попытка госпереворота, организованная венесуэльской оппозицией, которая призывала военных перейти на свою сторону.

Столкновения оппозиции с венесуэльскими военными начались после митинга, проведённого в Каракасе лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. В Вашингтоне уже «заступились» на оппозицию.

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