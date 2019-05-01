Момент наезда бронемашины на протестующих в Каракасе попал на видео

Каракас, , 00:31 — REGNUM Видеозапиь наезда бронемашины Нацгвардии Венесуэлы на толпу протестующих опубликовал телеканал TV Venezuela.

https://twitter.com/TVVnoticias/status/1123275859580915712

Машина наехала на толпу на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе. Число пострадавших не названо.

Напомним, в Венесуэле была подавлена акция протеста оппозиции. После митинга, собранного лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, часть военных перешла на его сторону.

Но позже подавляющее большинство военных, которых, как оказалось, оппозиция обманом выманила с базы рядом с развязкой Альтамира, вернулись к своим командирам.

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