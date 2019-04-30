Зеленский извинился за плачущего Кадырова

Киев, , 23:52 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский вновь вынужден публично извиняться из-за главы Чечни Рамзана Кадырова. Извинения прозвучали в беседе Зеленского с журналистом Дмитрием Гордоном в эфире телеканала «112 Украина».

В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.

Зеленский пояснил, что данный выпуск передачи делали без него, и он этот выпуск не вел, так что про фрагмент с плачущим Кадыровым не знал.

«Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», — пояснил Зеленский и добавил, что выпуск программы готовила другая редакторская группа.

Избранный президент рассказал, что ему стали звонить и спрашивать о том, что он думает насчёт этого инцидента.

«Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чём там суть, что пересмотрю эту историю», — рассказал Зеленский.

Разобравшись в ситуации, Зеленский подчеркнул, что религия — «болезненная тема», и задевать другие религиозные интересы — это просто «некрасиво».

В итоге избранный президент Украины решил попросить прощения за своих людей, которые выпустили данный выпуск в эфир.

«Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», — сказал Зеленский.