Власти Франции ожидают беспорядков на 1 мая

Париж, , 23:33 — REGNUM Власти Франции объявили о повышенных мерах безопасности в связи с массовыми мероприятиями на 1 мая, 30 апреля передаёт агентство Associated Press.

Согласно заявлению главы МВД Франции Кристофа Кастанера, власти намерены защитить «законопослушных граждан» от радикалов, намеренных сделать Париж «столицей беспорядков».

По информации властей, в беспорядках намерены участвовать от 1000 до 2000 «радикальных активистов». Им будут противостоять 7400 полицейских.

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