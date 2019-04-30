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Власти Франции ожидают беспорядков на 1 мая

Политика

В беспорядках намерены участвовать от 1000 до 2000 «радикальных активистов»

Власти Франции ожидают беспорядков на 1 мая
Pablo Ibañez
Французские полицейские

Париж, 30 апреля 2019, 23:33 — REGNUM  Власти Франции объявили о повышенных мерах безопасности в связи с массовыми мероприятиями на 1 мая, 30 апреля передаёт агентство Associated Press.

Согласно заявлению главы МВД Франции Кристофа Кастанера, власти намерены защитить «законопослушных граждан» от радикалов, намеренных сделать Париж «столицей беспорядков».

По информации властей, в беспорядках намерены участвовать от 1000 до 2000 «радикальных активистов». Им будут противостоять 7400 полицейских.

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