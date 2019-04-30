ABC: США утверждают, что чавистская верхушка покидает Мадуро

Каракас, , 23:05 — REGNUM Через три месяца после признания Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы правительство Соединенных Штатов заявило: оно якобы начинает получать указания на то, что ближайший круг Николаса Мадуро рассматривает возможность покинуть страну в связи с эффектом от экономических санкций. Об этом сообщает испанское издание ABC.

В ходе конференции в Вашингтоне государственный секретарь США Майк Помпео сказал, что правительство стало видеть, как «ближайшее окружение Мадуро раздумывает, какая стратегия для них будет выигрышной, чем может обернуться дело, если они уедут в этот момент».

Как удалось узнать ABC, небольшая группа высокопоставленных американских чиновников, в том числе советник по национальной безопасности Джон Болтон, уже некоторое время контактирует напрямую с венесуэльскими генералами, настоятельно призывая их признать Гуайдо исполняющим обязанности президента, чтобы «не потерять свою собственность и не закончить дни в тюрьме».

Согласно нынешним объяснениям Помпео, цель этой стратегии — посеять сомнения в рядах венесуэльской военной верхушки. «Если они начнут сомневаться, мы сможем ожидать, что некоторые из них в ближайшее время с уверенностью посчитают: их будущее изменится к лучшему, если они перестанут оставаться на стороне этого бандита», — сказал госсекретарь о Николасе Мадуро.

На текущий момент 54 страны признали Гуайдо, чьи представители заняли место людей Мадуро в Организации американских государств, штаб которой находится в Вашингтоне. Новый «действующий президент» попросил у премьер-министра Испании Педро Санчеса после воскресных выборов твердо поддержать процесс перехода в Венесуэле.

Когда на прошлой неделе издание ABC поинтересовалось мнением на этот счет специального представителя США по венесуэльскому кризису Эллиота Абрамса, он ответил, что пока не видел ни от Испании, ни от Европы «чего-то большего, чем признание президента Гуайдо». «Мы до сих пор не видели ни давления, ни санкций по типу тех, что мы применяем здесь, в США, и нам хотелось бы, чтобы [в Европе] их вводили тоже», — сказал Абрамс в ходе пресс-конференции в Атлантическом совете.

В пятницу, 26 апреля, американское казначейство одобрило новый комплекс санкций, направленный против чавистского режима. В том числе, например, включило министра иностранных дел Мадуро Хорхе Арреаса в международный список террористов и наркоторговцев. Любое его недвижимое имущество и средства, хранимые в США, отныне замораживаются, и он не сможет вести дела ни с одним американским гражданином или предприятием.

Помимо санкций в отношении политических лидеров Венесуэлы, Белый дом ввел эмбарго на сырую нефть из этой страны. Эффект от данной меры, по расчетам американцев, должен проявить себя в мае.