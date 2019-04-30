Болтон: США имеют любые варианты для Венесуэлы, а Россия не должна мешать

Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Вашингтон рассматривает любые варианты действий, если правительство Венесуэлы применит силу против «оппозиции», заявил 30 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон отказался уточнять, о каких вариантах идёт речь, но отметил, что Соединенные Штаты хотят сменить власть в Венесуэле как можно быстрее.

При этом помощник президента США предлагает России не вмешиваться в то, что происходит в Венесуэле.

«Мы ожидаем, что русские не будут вмешиваться в события в Венесуэле, так как речь идёт о жизни мирных венесуэльцев», — отметил Болтон.

Напомним, в Венесуэле 30 апреля произошла попытка мятежа, возглавляемая ставленником США Хуаном Гуайдо. Законное правительство страны заявило, что мятеж не увенчался успехом. Посольство России в Каракасе подтвердило эту информацию.

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