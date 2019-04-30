El Mundo: Косово – практически потерпевшее крах государство

Приштина, , 22:52 — REGNUM Через десять лет после провозглашения своей независимости Косово — нежизнеспособное и практически потерпевшее крах государство, которое Германия побудила проводить на Балканах заранее подготовленную политику, служившую её партнерам по Европейскому союзу — возвращается в международную повестку дня как застрявшая в теле Сербии пуля и угроза для европейской стабильности, пишет испанское издание El Mundo.

Канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон — первая как «крестная мать» Приштины, второй как исторический друг, каким всегда была Франция для Белграда, встретились в минувший понедельник, 29 апреля, в Берлине с главами государств и правительств обеих балканских стран, чтобы снизить уровень напряжения между Сербией и ее бывшей провинцией с албанским большинством.

«Найти решение конфликта на Западных Балканах в интересах всей Европы. От стабильности на Балканах зависит наша стабильность. Мы не можем позволить проблемам накапливаться», — сказала канцлер в связи с конфликтами, которые продолжают гнездиться в регионе, столь же мало боящемся «кнута», как и тянущемся к «прянику».

Последним сейчас размахивает Меркель, обещая европейские перспективы, уточняет El Mundo.

После двух десятилетий мира балканский регион по-прежнему остается мозаикой из слабых государств с сильными националистическими чувствами и расовой ненавистью. И они изъедены коррупцией, как в случае Черногории, где оппозиция неделями выходит на улицы, выступая против правительства с таким количеством «канализационных систем», что даже лидеров страны обновить не удается. Действующий президент Мило Джуканович определяет политическую жизнь Черногории с 1997 года.

Лидер Косово Хашим Тачи — тоже старый знакомый для Европы. Он был одним из основателей Армии освобождения Косово (UCK) — группировки, профинансированной албанской мафией и ответственной, по мнению Сербии, за смерть более 10 тысяч гражданских лиц. Тачи известен под прозвищем «Змей».

"Приоритет для нас — добиться того, чтобы Белград и Приштина возобновили диалог, а двухсторонние контакты осуществлялись в более прагматической манере, не такой эмоциональной», — заявил Макрон перед началом саммита, к которому присоединились лидеры Боснии-Герцеговины, Черногории, Хорватии и Словении вслед за главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, представляющей ЕС.

В ходе совместного выступления с канцлером французский президент заверил, что Франция и Германия не пытаются навязать готовое решение для старых и новых конфликтов между Сербией и Косово, а хотят лишь поспособствовать стабильности в регионе в плане экономики, обороны и безопасности. «Решение Приштины увеличить тарифы на импорт из Сербии на 100% — шаг в плохом направлении», — подчеркнула, в свою очередь, Меркель, приведя в качестве положительного примера соглашение между Северной Македонией и Грецией, достигнутое после долгих лет конфликта из-за названия.