Армения — в первой десятке стран, резко увеличивших военные расходы

Ереван, , 22:39 — REGNUM Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал новый доклад, согласно которому военные расходы в Армении в 2018 году увеличились на 33% и достигли 609 млн долларов, что составляет 4,8% от валового внутреннего продукта страны.

С точки зрения увеличения военных расходов Армения вошла в первую десятку стран мира.

Украина и ряд других стран Центральной и Восточной Европы в 2018 году также существенно увеличили свои военные расходы.

Та же тенденция была зафиксирована в Болгарии, Румынии, Латвии и Литве.

«Рост военных расходов в этих странах в основном объясняется фактором рассмотрения России как усиливающейся угрозы, причем, несмотря на то обстоятельство, что за последние два года военные расходы России сократились», — сказал старший научный сотрудник института Питер Веземан.

В Болгарии, Румынии и Латвии расходы на оборонную сферу увеличились на 18−24%, в Польше — на 8,9%.

Согласно докладу SIPRI, по сравнению с 2017 годом, в России в прошлом году эти расходы сократились на 3,5%, и тем не менее Россия по-прежнему остается шестой страной в мире по объему выделяемых вооруженным силам финансовых средств. В прошлом году Москва выделила на военные расходы 61 млрд 400 млн долларов.

В Иране, на который были наложены жесткие экономические санкции, объем военных расходов сократился и в 2018 году составил 13 млрд 200 млн долларов.

В первую пятерку государств по объему военных расходов входят США (649 млрд долларов), Китай (250 млрд долларов), Саудовская Аравия, Индия и Франция.

60% всех военных расходов в мире приходятся именно на эту пятерку стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резким ростом армянский оборонный бюджет впервые отметился в 2018 году — он составил $518 млн, на 17,6% больше, чем в 2017 году. В 2019 году ожидается ещё больший рост — почти на четверть (24,9%) — на безопасность потратят примерно $647 млн.

Читайте также: Армения на четверть увеличила военный бюджет — почему?