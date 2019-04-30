Вторник, 30 Апреля 2019 года
22:59:12 МСК

Зеленский встретился с главой Украинской православной церкви

Политика

Митрополит Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Зеленский встретился с главой Украинской православной церкви
Иллюстрация: Orthodox.org.ua
Встреча Владимира Зеленского с главой Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием

Киев, 30 апреля 2019, 22:30 — REGNUM  Избранный президент Украины Владимир Зеленский провёл 30 апреля встречу с главой Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Как отмечается, в ходе встречи обсуждалась ситуация, сложившаяся в религиозной сфере Украины. Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах и пожелал ему «Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и её народу».

Ранее сегодня Владимир Зеленский также встретился с главой неканонической Православной церкви Украины Епифанием. Пресс-служба ПЦУ распространила фотографии со встречи, однако подробностей о содержании состоявшихся переговоров не раскрывалось.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президент Украины Владимир Зеленский
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить