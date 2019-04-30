Госдеп: Авиаудары России по террористам в Идлибе дестабилизируют регион

Вашингтон, , 22:23 — REGNUM США призывают Россию и «сирийский режим» воздерживаться от эскалации напряженности в зоне «Идлиб» и отказаться от военных операций в этих районах, сообщается в заявлении Госдепа, опубликованном 30 апреля.

Госдеп США утверждает, что уничтожение террористов из группировок атаками «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) банд дестабилизуруют регион и вызывают гуманитарную катастрофу.

«Нынешние авиаудары России и режима вместе с атаками «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других групп, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ухудшают стабильность в регионе и ведут к гибели и ранениям десятков мирных жителей, включая детей», — указано в тексте документа.

Кроме того, Вашингтон обвинил Россию и Сирийскую Арабскую Республику в нападках на гуманитарные организации, в том числе на «Белые каски», и в разрушении гражданской инфраструктуры.

«Насилие должно прекратиться. США повторяют, что любая эскалация насилия на северо-западе Сирии ведет к дестабилизации региона», — заявили в Госдепе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вечно терпеть активность террористов на части территории Сирии невозможно и сирийское правительство имеет полное право наводить порядок в стране.

Напомним, 30 апреля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и президента Турции Эрдогана по вопросу ситуации в Сирии, в частности, о сотрудничестве в деле борьбы с террористами.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и планы сирийского урегулирования