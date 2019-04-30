Глава Минобороны Венесуэлы: Попытка госпереворота предотвращена

Каракас, , 21:39 — REGNUM Очередная попытка американской марионетки, спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы захватить власть в Боливарианской республике провалилась. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил журналистам министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

По словам Лопеса, Гуайдо и его сторонники попытались совершить госпереворот и обманом выманили военных с авиабазы в Каракасе, расположенной рядом с развязкой Альтамира. При этом выглядело это все довольно посредственно и не очень понятно, на что рассчитывал Гуайдо и американцы.

«Это была посредственная попытка госпереворота», — сказал глава Минобороны.

По слова Лопеса, 80% тех военных, которые были обманом выманены оппозицией с базы рядом с развязкой Альтамира, уже вернулись к своим настоящим командирам.

«Акт насилия, который был нацелен на подрыв мира в стране и запугивание граждан, уже был частично побежден», — сказал министр обороны Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо по указанию из США провозгласил себя президентом Венесуэлы в январе 2019 года и с тех пор безуспешно пытается захватить власть в Боливарианской республике. Успех инспирированного американцами государственного переворота зависит от того, на чью сторону встанут венесуэльские военные. До сих пор они сохраняют вернуть законно избранной власти во главе с президентом Николасом Мадуро.