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Арабские Эмираты отозвали посла из Марокко из-за кризиса в отношениях

Политика

Это может послужить новым витком напряженности в двусторонних отношениях

Арабские Эмираты отозвали посла из Марокко из-за кризиса в отношениях
Tribes of the World

Рабат, 30 апреля 2019, 21:22 — REGNUM  Посол Объединённых Арабских Эмиратов в Марокко Салем Али Аль-Кааби в срочном порядке покинул североафриканскую страну по требованию эмиратских властей. Аль-Кааби получил назначение в Марокко всего лишь год назад. Об этом сообщает марокканское новостное издание Akhbar Al Yaoum.

Сообщается, что причиной такого внезапного решения являются обострившиеся отношения между Королевством Марокко и ОАЭ. Так, в апреле текущего года министр иностранных дел Марокко Насер Бурита совершил рабочее турне по пяти странам Персидского залива, при этом исключив из тура ОАЭ, что лишь подтвердило предположения о напряженности в отношениях между Рабатом и Абу-Даби.

В феврале 2019 года ряд марокканских СМИ сообщил, что Рабат отозвал своих послов из Абу-Даби и Эр-Рияда после трансляции на провластном саудовском телевизионном канале документального фильма, в котором оспаривалась позиция Марокко в вопросе конфликта в Западной Сахаре. Однако позднее послы вернулись на место своей дипломатической службы.

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Зарубежная хроника
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