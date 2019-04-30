Трамп намерен признать «Братьев-мусульман»* террористической организацией

Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен включить группировку «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список террористических организаций, 30 апреля передает агентство Reuters.

«Президент проконсультировался со своей группой по национальной безопасности и лидерами в регионе», — пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно поддерживались администрацией президента США Барака Обамы и в 2011 в ходе «арабской весны» захватили власть в Египте.

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