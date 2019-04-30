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«Это не будет продолжаться вечно» — переговоры США и Китая скоро завершатся

Политика

«Мы близки к тому, чтобы что-то сделать»

«Это не будет продолжаться вечно» — переговоры США и Китая скоро завершатся
США и Китай

Вашингтон, 30 апреля 2019, 20:33 — REGNUM  По словам главы административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэйни, США и Китай готовы завершить торговые переговоры «в течение двух недель», 30 апреля передает агентство Reuters.

«Это не будет продолжаться вечно… Мы близки к тому, чтобы что-то сделать», — сообщил Малвэйни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время состоятся его переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

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Торговая война между Китаем и США
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