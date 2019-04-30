Китай собирается присоединиться к Договору о торговле оружием

Пекин, , 20:32 — REGNUM В ответ на объявление президентом США Дональдом Трампом о выходе из международного Договора о торговле оружием, Китай призвал Вашингтон взвесить последствия этого шага, учитывая важность этого документа для предотвращения незаконного оборота оружия в мире, сообщает 30 апреля Синьхуа со ссылкой на официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Китайский дипломат особо подчеркнул, что КНР всецело придерживается целей договора и выступает в поддержку совместных усилий международного сообщества по контролю над сферой оружейной торговли. Пекином в настоящее время рассматривается возможность присоединения к документу, защищающему стабильность в мире и в АТР.