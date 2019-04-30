Гройсман поможет Зеленскому наладить сотрудничество с Радой

Киев, , 20:03 — REGNUM Верховная рада Украины будет искусственно затягивать инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, поскольку опасается роспуска. Об этом 30 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Александр Мусиенко.

При этом он считает, что парламентская коалиция должна дать возможность Зеленскому распустить парламент.

«Инаугурацию нужно назначить до 27 мая и дать президенту полную возможность действий и сказать: «У вас есть право досрочно прекратить полномочия этого парламента». Нет 100% уверенности, что он это сделает (распустит парламент.), нет ни у кого. И что сама партия «Слуга народа» тоже готова к этому, несмотря на тот высокий рейтинг, который есть. Но дать ему эту возможность нужно. Парламент не должен ограничивать такую возможность. Иначе мы рискуем продуцировать такие же кризисы, которые продуцирует британский парламент с «брекситом», — считает Мусиенко.

По его словам, на парламентских выборах граждане Украины могут существенно обновить состав Верховной рады.

«Мы вошли в мировой европейский тренд, когда люди не доверяют традиционным политическим элитам и хотят их поменять любой ценой. Процесс, который сегодня идет в Украине, может пойти дальше на парламентские выборы. Важно, как этим воспользуются, что это не столько и не всегда «за» какого-то кандидата победителя, сколько «против», против старой элиты. Лучшее что может сделать новоизбранный президент и новая власть — просто услышать эти голоса и изменить ситуацию, полностью изменить состав элит. Частично изменить, конечно, можно», — добавил Мусиенко.

Он считает, что премьер-министр Владимир Гройсман может помочь Зеленскому наладить коммуникацию с парламентом.

«Сейчас у Зеленского выстраивают запасной способ коммуникации. Была информация о его встрече с Гройсманом. Это и Гройсману нужно. Гройсман — очень хороший коммуникатор с парламентом. Он знает через кого и как работать с депутатами. Посмотрите, как он отлично голосует бюджет. При условии достижения определенных компромиссов с действующим премьер-министром есть вероятность того, что при каденции этого парламента у новоизбранного президента есть возможность наладить сотрудничество. Я не говорю, что будет сформирована новая коалиция», — подытожил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля будущий президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Владимир Гройсман провели неформальную встречу. В пресс-службе Зеленского сообщили, что политики обсудили «ситуацию в стране и мировоззренческие вопросы».

«Владимир Гройсман приехал познакомиться с Владимиром Зеленским. Обсуждались общие мировоззренческие вещи. Встреча была неофициальная. Говорили о жизни, о ситуации в стране», — говорилось в сообщении.

Напомним, 30 апреля глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов. По её словам, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев (13 млн 541 тыс. 528), за Петра Порошенко — 24,45% (4 млн 522 тыс. 450).