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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и планы сирийского урегулирования

Политика

Российский и турецкий лидеры провели телефонные переговоры

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и планы сирийского урегулирования
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Анкара, 30 апреля 2019, 20:01 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии и Сирии, сообщает 30 апреля турецкое информагентство Anadolu Ajansı.

По информации агентства, российский и турецкий лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество в решении сирийского кризиса в рамках астанинских договоренностей.

Стоит отметить, что разговор Путина и Эрдогана состоялся на фоне обострения обстановки в Сирии. Турецкие военные подверглись нападениям курдских формирований, а российская группировка, по сообщениям СМИ, проводит интенсивную воздушную операцию в зоне «Идлиб», которую уже воспринимают как подготовку к наступлению сирийской армии на последний анклав радикальных боевиков.

Кроме того, в Стамбуле начала работу выставка вооружений, на которой Россия представила широкий спектр военной продукции.

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Война в Сирии
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