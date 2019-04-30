Вторник, 30 Апреля 2019 года
20:18:44 МСК

Генсек ООН готов стать посредником для разрешения кризиса в Венесуэле

Политика

«Генеральный секретарь настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность»

Генсек ООН готов стать посредником для разрешения кризиса в Венесуэле
U.S. Mission Photo by Eric Bridiers
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Нью-Йорк, США, 30 апреля 2019, 19:58 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обратился к участникам политического процесса в Венесуэле с призывом проявить «максимальную сдержанность» и не допустить эскалации, 30 апреля передает агентство Reuters.

«Генеральный секретарь настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность… избегать любого насилия и предпринять немедленные шаги для восстановления мира», — заявил представитель главы ООН Стеффан Дюжаррик.

Представитель генсека ООН также отметил, что Гуттериш готов лично стать посредником в преодолении политического кризиса в Венесуэле.

Читайте также: США разучились делать государственные перевороты — Карен Шахназаров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить