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А почему не в лотерею? Зеленский ищет советника через конкурс в соцсетях

Политика

От претендента требуется знание английского языка и опыт в журналистике

А почему не в лотерею? Зеленский ищет советника через конкурс в соцсетях
Иван Шилов © ИА REGNUM
Соцсети

Киев, 30 апреля 2019, 19:34 — REGNUM  Официально объявленный избранным президентом Украины Владимир Зеленский объявил открытый конкурс на должность своего советника, о чём сообщил 30 апреля на своих страницах в соцсетях.

«Если ты знаешь минимум три языка — украинский, английский обязательно; если ты имеешь определенный опыт в сфере журналистики или публичной сфере; если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту», — сказал Владимир Зеленский на кадрах опубликованного видеоролика.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля ЦИК Украины официально объявила об итогах президентских выборов в стране и о победе Владимира Зеленского, за которого голосовали почти три четверти граждан Украины, пришедших на избирательные участки.

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