Крымский чиновник нарвался на три уголовных дела за разворовывание бюджета

Бахчисарай, Крым, , 19:32 — REGNUM В Крыму возбудили три уголовных дела против чиновника Бахчисарайской районной администрации, который незаконно перечислил подрядчику более 7 млн рублей за невыполненные работы по реконструкции дорог в близлежащих сёлах. Об этом 30 апреля сообщили в главном следственном управлении Следкома РФ по Республике Крым.

По данным правоохранителей, подрядчик должен был отремонтировать дороги в сёлах Железнодорожное, Плодовое, Табачное.

«Должностное лицо администрации Бахчисарайского района, заведомо зная о необходимости приёмки и оплаты выполненных работ после их фактического выполнения и предоставления проектной документации заказчику, совершило действия, явно выходящие за его полномочия, подписав акты сдачи-приёмки выполненных работ и счетов в отсутствие фактических результатов ремонта. Это, в свою очередь, явилось основанием для перечисления бюджетных денежных средств в одном случае — 2,077 млн рублей, во втором — 2,5 млн рублей, в третьем — 2,69 млн рублей на счёт подрядной организации», — отметили в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские правоохранители возбудили несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий против главы администрации Евпатории Андрея Филонова. Позже на полуострове арестовали нескольких депутатов и объявили в розыск бывшего республиканского вице-премьера Владимира Серова.

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