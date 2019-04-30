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Советник Трампа призвал венесуэльских военных предать Мадуро

Политика

В очередной раз

Вашингтон, 30 апреля 2019, 19:32 — REGNUM  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в очередной раз призвал венесуэльских военных предать законно избранного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро и встать на сторону американской марионетки, спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом Болтон написал сегодня, 30 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

№Национальные вооруженные силы Венесуэлы должны защитить конституцию и народ Венесуэлы. Они должны поддержать Национальную ассамблею и легитимные институты и выступить против узурпации демократии. Соединенные Штаты — на стороне народа Венесуэлы», — пишет Болтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо собрал своих сторонников в Каракасе на митинг и заявил, что часть военных перешла на его сторону и время правления законного президента Николаса Мадуро заканчивается.

Гуайдо также призвал всех венесуэльских военных перейти на его сторону.

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Политический кризис в Венесуэле
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