В странах ОДКБ проходит спецоперация «Наемник»

Кабул, , 19:28 — REGNUM Ситуация в Афганистане по-прежнему несет угрозы терроризма и экстремизма для стран Туркестанского региона. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков, пишет «24.kg».

Он отметил, что в ходе проходившего в столице Киргизии заседания совета министров обороны стран-участниц ОДКБ было отмечено, что главная угроза исходит от группировок, входивших в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран).

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«Перечень дополнительных мер, принятый сегодня на заседании совета министров обороны, направлен на противодействие именно им. Это связано с операцией «Наемник», которую мы проводим в этом году. Она направлена на установление пособников вербовки граждан наших государств в ряды террористических организаций, перекрытие каналов переброски боевиков и поставок оружия», — пояснил Семериков.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии за последние восемь лет количество граждан, осужденных за терроризм и экстремизм выросло в 7,6 раза — с 79 человек в 2010 году до более чем 600 человек в 2018 году.

Отметим, что в рядах боевиков различных террористических группировок на территории Сирии, Афганистана и Ирака принимали участие в боевых действиях около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — женщины и дети.

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*организация, деятельность которой запрещена в РФ