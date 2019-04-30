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В Челябинской области уволен директор Агентства инвестиционного развития

Политика

Из-за кремниевого завода?

Челябинск, 30 апреля 2019, 19:28 — REGNUM  В Челябинской области свой пост покинул директор регионального Агентства инвестиционного развития Алексей Бобов. Об этом говорится в специальном заявлении пресс-службы губернатора.

Министр экономического развития региона Сергей Смольников получил выговор, уточнили в пресс-службе.

Уроженец Тюмени Бобов возглавил агентство 26 июня 2018 года. До него руководителем был Анатолий Лобко, который стоял у руля три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной таких мер стало то, что чиновники не исключали возможности строительства в Златоусте кремниевого завода. При этом местные жители были против таких планов. На их сторону встала областная власть. Решение принято и пересмотру не подлежит — завод здесь строить не будут.

По данным издания Накануне.Ru, кремниевый завод в городе предлагало построить НПО «Силарус» (входит в ГК «Титан»). Под эти цели планировалось перевести 60 га земли. Однако местные власти отменили публичные слушания. Этому предшествовало то, что жильцы собрали против строительства 15 тыс. подписей и направили соответствующее обращение в администрацию президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинские власти решили судьбу кремниевого завода в Златоусте

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