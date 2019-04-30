СМИ узнали о кандидатуре нового посла России в Белоруссии

Москва, , 18:52 — REGNUM Главным претендентом на освобождающийся пост посла России в Белоруссии является бывший генсек ШОС, член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источники в Госдуме.

Вместе с тем неназванный собеседник РБК в Кремле заявил, что основной причиной смены посла в Минске стали регулярные жалобы президента Белоруссии Александра Лукашенко на Александра Бабича.

«Лукашенко не устраивала слишком активная деятельность Бабича», — сказал источник, добавив, что смена посла является «самым лёгким, в чём можно было пойти на уступки Лукашенко».

Отмечается, что деятельностью Бабича были недовольны и в российском МИД в связи с тем, что он «добился статуса спецпредставителя президента, что давало ему прямой выход на президента и его администрацию».

«Нередко он решал задачи в обход МИД, не согласовывая с ним свои действия, что не могло не раздражать МИД», — сказал один из собеседников агентства.

Напомним, ранее сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источник сообщила, что Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван с должности главы российской дипломатической миссии в Минске, которую он занимает с августа 2018 года.

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