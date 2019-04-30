До добра не доведёт. Лавров о мечтах Польши умножить в стране войска США

Москва, , 18:40 — REGNUM Нападать на Польшу и на страны НАТО вообще Россия не собирается, но воинственная риторика Варшавы, старающейся угодить США, провоцирует конфронтацию, которая может закончиться не самым лучшим образом, заявил 30 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о настойчивом желании Польши нарастить военное присутствие США на своей территории.

«Ни на Польшу, ни на какую-либо другую страну НАТО Россия не собирается нападать, это всем известно, все прекрасно понимают. Но в пылу старания угодить Вашингтону в русофобской риторике страны доходят до таких материальных воплощений конфронтационного подхода. До добра это не доведет», — подчеркнул Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем.

Напомним, 29 апреля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения заявил о достижении принципиальной договорённости о размещении на территории Польши дополнительной военной базы США.

Позднее представитель Пентагона опроверг эти заявления польского деятеля.

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