Мезенцев может сменить Бабича на посту посла РФ в Белоруссии

Москва, , 18:24 — REGNUM Основным кандидатом на пост посла России в Белоруссии рассматривается член Совфеда Дмитрий Мезенцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля сообщил источник в Госдуме.

«Рассматривается Мезенцев», — сказал собеседник агентства, отметив, что нынешний посол будет отозван в ближайшее время.

Предполагается, что Мезенцев займет посла РФ в Белоруссии вместо Михаила Бабича.

В апреле МИД Белоруссии обвинил Бабича в «разрушении отношений между странами». Таким образом официальный Минск отреагировал на слова посла по поводу стоимости строительства БелАЭС.

Отметим, что Дмитрий Мезенцев возглавляет комитет Совфеда по экономической политике. Является сенатором от исполнительного органа госвласти Сахалинской области.