Зеленского призвали создать президентский совет

Киев, , 18:19 — REGNUM Будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно создать президентский совет, куда войдут все бывшие президенты и премьер-министры Украины. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Сейчас молодому президенту нужно встретиться с опытными президентами, чтобы они помогли ему войти в курс дела. Создать президентский совет, госсовет, пусть туда войдут бывшие премьер-министры. У нас же есть опытные люди: и Марчук, и Ехануров (экс-премьеры Украины Евгений Марчук и Юрий Ехануров) … Этот совет должен помочь президенту вступить в должность, освоить компетенцию, должность и ответственно начинать работать по спасению страны», — сказал Карасев.

«Президенту нужно не отдыхать, а входить в курс дела, разговаривать со знающими людьми, которые бы предложили ему новую парадигму. В старой парадигме, в которой работал Порошенко, мы увидели, это не работает… Нужно искать другую парадигму политики, другую платформу», — добавил Карасев.

При этом он призвал будущего президента Зеленского начать с Кремлем «умные переговоры».

«Нужно вступать в умные переговоры. Нужно перестать заниматься бесконечным троллингом, заявлениями, меряться тем, кто тут круче», — заявил Карасев.

Кроме того, он считает, что Центральная избирательная комиссия Украины «искусственно затягивала оглашение итогов выборов».

«По закону дается 10 дней. Можно огласить в последний день… Почему во Франции уже через два часа известен победитель? Все, поздравили, и работаем дальше. Затягивают инаугурацию, поскольку не хотят досрочных парламентских выборов… Есть много незаинтересованных людей. Даже если Зеленский выбьет досрочные выборы. Они будут в конце июля — в августе, это не самый хороший период, особенно учитывая его электорат. Значит за эти полгода, до октября нужно показать на что ты способен. Надо работать», — призвал Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля на пресс-конференции в Киеве глава ЦИК Татьяна Слипачук официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов. Ранее Зеленский заявил, что ЦИК намеренно затягивает инаугурацию президента, лишая его возможности распустить парламент Украины.

«Победа есть, а полномочий нет. Что происходит, я объясню. ЦИК затягивает официальное оглашение результатов выборов. Почему? Для того, чтобы Верховная Рада могла оттянуть инаугурацию. Чтобы она состоялась после 27 мая и у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске парламента», — рассказал Зеленский.