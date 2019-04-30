Великий Новгород, Новгородская область, , 18:11 — REGNUM

В Великом Новгороде сегодня, 30 апреля, завершился приём документов на участие в предварительном голосовании «Единой России» на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу №134. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, баллотироваться от «Единой России» хотят шесть человек.

Это Юрий Бобрышев, Сергей Демидов, Игорь Абаров, Владимир Ульянов, Евгений Куклыгин и Павел Васильев.

Каждый из кандидатов должен принять участие как минимум в двух дебатах. Первые из них уже состоялись 25 апреля в Боровичах и были посвящены теме благоустройства.

Напомним, предварительное голосование состоится 26 мая. Праймериз «Единой России» пройдут в регионе по первой, самой открытой модели, то есть проголосовать за кандидатов смогут все желающие жители Новгородской области, обладающие избирательным правом.

Напомним также, что помимо отбора претендента на выдвижение в Госдуму РФ, в Новгородской области состоится предварительное голосование за кандидата от «Единой России» на довыборы в Новгородскую областную думу. На этот пост от партии хотят выдвинуться трое: Игорь Свинцов, Дмитрий Кузьмичев и Сергей Жабин.