Стамбул, Турция, , 18:00 — REGNUM

Россия и Турция начали консультации по авиационной технике, включая тематику истребителей пятого поколения, заявил 30 апреля журналистам замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин на выставке военной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

Сергей Ладыгин рассказал, что на проходящей в Стамбуле выставке IDEF-2019 главный интерес вызывают российские системы ПВО из-за политического резонанса вокруг поставки комплексов С-400 Турции.

Тем не менее, отметил он, обсуждается сотрудничество с Турцией в области авиационной техники и вертолётов.

«Мы ведем переговоры и по поколению 4++, и ведем первые пробные консультации по пятому поколению», — сказал Сергей Ладыгин.

Стоит отметить, что при этом он не стал уточнять, что является предметом консультаций — поставки российских самолётов или производство некоторых комплектующих на предприятиях Турции.

Напомним, из-за закупки Анкарой российских систем ПВО С-400 Вашингтон заблокировал участие Турции в проекте истребителя пятого поколения F-35, часть комплектующих для которого производилась на турецких предприятиях.