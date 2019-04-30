США разучились делать государственные перевороты – Карен Шахназаров

Москва, , 18:01 — REGNUM Попытки самозванного «президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо добиться вывода военных на улицы Каракаса выглядят очень непрофессионально, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 30 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это не могло быть без согласования с начальством в Вашингтоне, — сказал Шахназаров. — Великая империя, похоже, разучилась. Наше поколение помнит, как это делалось в Чили. Мастерски быстро с выводом танков. Самолёты с кровью. Драматично и весьма впечатляюще. И не раз это происходило. Здесь же всё похоже на самодеятельность. На мой взгляд, очевидно, что президенту Трампу и его окружению нужна какая-то внешнеполитическая удача. Что-то нужно предъявить, потому что до сих пор на самом деле из всех начинаний предъявить ничего нельзя. С Северной Кореей провал, с Сирией провал. Посмотрим, как будут развиваться события, но пока это выглядит очень по-самодеятельному. Очень непрофессионально».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным посольства России в Венесуэле, попытка государственного переворота в столице Венесуэлы, предпринятая самозваным «президентом» Гуайдо, не увенчалась успехом, обстановка в Каракасе контролируется законными властями республики. По информации российских дипломатов, военные проигнорировали призывы Гуайдо и властей США переходить на сторону мятежников, обстановка полностью контролируется правительством Николаса Мадуро.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ в Венесуэле: Мятеж не удался, ситуация под контролем Мадуро