Окуловка, Новгородская область, , 17:33 — REGNUM

В Новгородской области принято решение об объединении станции скорой медицинской помощи Окуловской центральной районной больницы (ЦРБ) с Боровичской станцией скорой медицинской помощи. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, эта информация появилась сегодня, 30 апреля, на официальной странице Окуловской ЦРБ в соцсети «ВКонтакте».

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что решение принято министерством здравоохранения Новгородской области и исполняющим обязанности главного врача Окуловской ЦРБ Вадимом Ладягиным «во исполнение приказа Министерства здравоохранения РФ, в целях упорядочивания оказания экстренной медицинской помощи населению Окуловского муниципального района», а также «с целью исключения действий фельдшеров станции скорой медицинской помощи Окуловской ЦРБ, составляющих угрозу жизни населению, ввиду отказа населению района медицинской помощи, которые зафиксированы в ходе проводимой так называемой «итальянской» забастовки».

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Станции скорой помощи соседних районов объединят с 1 мая 2019 года. Профсоюз медработников «Альянс врачей», который всё это время поддерживал протестные действия в Окуловке, заявил в своих аккаунтах в соцсетях, что «работники скорой очень довольны». Объединение скорых называют «заслуженной победой», так как, по данным организации, заработные платы сотрудников Окуловской скорой помощи после объединения повысятся, а у коллектива появится новый главный врач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородские власти опровергали факт забастовки медиков в Окуловке, при этом исполняющий обязанности главврача Окуловской ЦРБ наличие проблем в работе скорой помощи признавал. Ранее медики скорой помощи Окуловской ЦРБ выступали на протестных митингах, а 22 апреля объявили о начале «итальянской» забастовки, в ходе которой выполняли только должностные инструкции — например, отказывались выезжать на вызовы в составе недоукомплектованных бригад.