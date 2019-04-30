Женева, Швейцария, , 17:15 — REGNUM

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявляет о «глубокой обеспокоенности» организации судьбой тысяч жителей Триполи в охваченных войной районах, 30 апреля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Бачелет, заложниками конфликта также стали 3350 беженцев в центрах содержания мигрантов, которые находятся вблизи зоны боевых действий.

Совет по правам человека ООН призывает воюющие стороны в Ливии ввести режим прекращения огня и позволить гражданским лицам покинуть зону боевых действий и прилегающие районы.

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