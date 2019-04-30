Посольство РФ в Венесуэле: Мятеж не удался, ситуация под контролем Мадуро

Каракас, , 17:12 — REGNUM Попытка государственного переворота в столице Венесуэлы, предпринятая самозваным «президентом» Гуайдо, не увенчалась успехом, обстановка в Каракасе контролируется законными властями республики, сообщает 30 апреля РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в этой стране.

По информации российских дипломатов, военные проигнорировали призывы Гуайдо и властей США переходить на сторону мятежников, обстановка полностью контролируется правительством Николаса Мадуро.

«Единственное небольшое противостояние было в районе развязки Альтамира», — цитирует агентство слова представителя пресс-группы посольства РФ в Венесуэле.

Напомним, 30 апреля самопровозглашённый «глава Венесуэлы» Хуан Гуайдо, поддерживаемый США, призвал народ и военных присоединиться к его операции «Свобода», направленной на свержение законного главы государства Николаса Мадуро.

Читайте ранее в этом сюжете: Гуайдо бахвалится? Эксперт оценил слова самозваного «президента» Венесуэлы