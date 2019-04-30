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В Евпатории назначили врио главы администрации города

Политика

Место заключённого под стражу Андрея Филонова занял депутат Роман Тихончук

Евпатория, Крым, 30 апреля 2019, 17:11 — REGNUM  Городской совет Евпатории досрочно прекратил полномочия местного депутата Романа Тихончука и согласовал его назначение на должность заместителя главы администрации Евпатории, после чего возложил на него временное исполнение полномочий главы администрации. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе городского совета.

«Решение принято единогласно — кандидатуру Тихончука поддержали все присутствовавшие депутаты», — отметили в горсовете.

Профильный комитет по вопросам курорта, туризма, культуры, молодёжной политики и спорта, ранее возглавляемый Романом Тихончуком, возглавила Татьяна Василевич.

Как сообщало ИА REGNUM, против Андрея Филонова возбудили несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Депутаты евпаторийского горсовета временно отстранили арестованного чиновника от должности до полного выяснения обстоятельств, явившихся основанием для его задержания.

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