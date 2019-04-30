Арестованного мэра Евпатории отстранили от должности

Евпатория, Крым, , 17:01 — REGNUM Депутаты Евпатории временно отстранили арестованного ранее главу администрации города Андрея Филонова от должности. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе городского совета.

«Решение принято до полного выяснения обстоятельств, явившихся основанием для его задержания», — уточнили в пресс-службе горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновника обвиняют в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем, по версии обвинения, местному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.

Свою вину Филонов не признаёт и считает возбуждённые против него уголовные дела заказными.

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