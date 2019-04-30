Гуайдо бахвалится? Эксперт оценил слова самозваного «президента» Венесуэлы

Москва, , 16:58 — REGNUM Без поддержки военных Венесуэлы глава оппозиционного парламента Хуан Гуайдо едва ли сможет серьёзным образом изменить положение дел в стране, считает профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк. Об этом он заявил 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова самозваного «президента» Венесуэлы, сообщившего о том, что военные Венесуэлы якобы готовы поддержать оппозицию.

«Можно представить, что люди из оппозиции работают в этом направлении, — сказал Костюк. — Без поддержки вооружённых сил Гуайдо ничего серьёзным образом изменить не сможет. При такой поддержке ситуация может заметно измениться. Но понятно, что это не публичная работа и что тут очень много секретных моментов. Так что здесь (со стороны Гуайдо — прим. ИА REGNUM ) может быть элемент бахвальства и запугивания и давления. Гуайдо работает не без поддержки со стороны американских спецслужб и агентов влияния. В том, что работа с военными ведётся, я не сомневаюсь. С другой стороны, понятно, что назначенцы и руководители высших родов войск — это члены Социалистической партии Венесуэлы. Причём члены не второразрядные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава оппозиционного парламента и самопровозглашённый «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

"В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших вооружённых сил, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — написал Гуайдо.

Также он заявил, что военные якобы решили поддержать оппозицию.

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